GP de Japón: Verstappen se queda con una inesperada pole position

Max Verstappen dio el golpe sobre la mesa en la clasificación del Gran Premio de Japón 2025 al quedarse con una inesperada pole position.

El tricampeón del mundo apareció en el momento justo, en los últimos instantes de la Q3, para arrebatarle el primer lugar a los McLaren de Lando Norris y Oscar Piastri, quienes habían dominado las sesiones previas.

Listen to that roar!



Max Verstappen is on POLE#F1 #JapaneseGP pic.twitter.com/s8LtjOWFms