GP Japón: Max Verstappen en primer lugar, Checo queda fuera de la carrera

En el Gran Premio de Japón, Max Verstappen demostró su destreza al superar una primera vuelta caótica y conquistar la victoria. Con esta victoria, Verstappen se acerca cada vez más a su tercer campeonato consecutivo en la Fórmula Uno, solidificando su posición en la temporada.

El piloto neerlandés de Red Bull, Max Verstappen, se destacó desde la pole position y dominó la carrera de manera impecable, logrando su 13ra victoria de la temporada. Esta actuación magistral no solo lo acerca al título de campeón, sino que también aseguró el título de constructores para Red Bull, el sexto en su historia y el segundo consecutivo, con seis carreras de anticipación.

En contraste, su compañero de equipo, el piloto mexicano Checo Pérez, tuvo un día desafortunado y no pudo completar la competencia debido a una serie de incidentes, incluido un choque con el Haas de Kevin Magnussen que resultó en una sanción.

“Tenía el auto dañado y era muy difícil seguir a Magnussen en las curvas rápidas... lo tenía que intentar en la lenta. Cuando me metí ya no tuve más espacio más que tocar a Magnussen. Fue totalmente mi culpa”. “Es un día bueno para el equipo, no tan bueno para mí, es un buen día para consolidar el campeonato de constructores y ganar ese campeonato”, explicó Pérez, "Fue totalmente mi culpa”, “Es un día bueno para el equipo, no tan bueno para mí”, añadió.

Cabe mencionar, que Sergio Pérez ganó el GP de Arabia Saudí en marzo y luego el de Azerbaiyán en abril, pero la pasada mal desde entonces.

Max Verstappen, en su discurso, elogió el rendimiento del equipo Red Bull y la calidad de su automóvil, describiéndolo como un verdadero cohete en la pista.

“Estamos teniendo un año increíble y estoy muy orgulloso de todos”, dijo Verstappen. “Todos pueden sentirse orgullosos aquí en la pista y en la fábrica. Han construido un auto que es un cohete”.

La segunda posición en la carrera fue para el piloto británico Lando Norris, de McLaren, mientras que el novato australiano Oscar Piastri logró su primer podio en la Fórmula Uno al terminar en tercer lugar.

Con la vuelta más rápida agregada, Max Verstappen aumentó su ventaja sobre Checo Pérez a 177 puntos en la clasificación general, lo que lo acerca aún más a su tercer título consecutivo en el próximo Gran Premio de Qatar, programado para el 9 de octubre.

Max Verstappen dominó el Gran Premio de Japón, acercándose a su tercer campeonato consecutivo en la Fórmula Uno, mientras que Checo Pérez enfrentó dificultades en la carrera. La victoria de Verstappen también aseguró el título de constructores para Red Bull, marcando un logro significativo en su historia en la Fórmula Uno.

(Con información de AP)