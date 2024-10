GP México: Checo y Max sacan su luchador interior junto a Místico

Sergio Pérez y Max Verstappen podrían estar pensando abandonar la Fórmula 1, después de pasar un rato agradable con el icónico luchador ‘Místico’, en un evento por el Gran Premio de la Ciudad de México 2024.

Ambos pilotos de Red Bull están más que listos para dirigir sus monoplazas directo a la meta esta semana en el Autódromo Hermanos Rodríguez, razón por la cual decidieron sacar todo el estrés que tenían dentro y divertirse de la mejor manera.

Fue durante un evento de patrocinadores previo a las actividades de la ‘Fiesta tricolor de la F1’, que Pérez y Verstappen convivieron con ‘Místico’ y sacaron su luchador interior.

Tanto el neerlandés como el mexicano se pusieron unas capas largas de color rojo con un toque de brillo y ‘Checo’ incluso se puso la máscara plateada de la figura del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL).

El piloto tricolor usará en esta carrera en el Autódromo Hermanos Rodríguez un casco con diseño de máscara de luchador.

En redes sociales, Red Bull presentó el póster de Sergio Pérez para el Gran Premio de México, el cual se dará a través de un sorteo en su sitio oficial.

Home race 🏠 Special-edition #MexicoGP poster 🇲🇽



