GP Qatar: Oscar Piastri partirá desde el primer lugar en la Sprint

Para la carrera Sprint del Gran Premio de Qatar, el piloto mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez saldrá desde la octava posición a diferencia de Oscar Piastri, de la escudería McLaren, quien se llevó la pole.

El australiano demostró su temple a la hora de recorrer el impredecible circuito de Losail para detener el cronómetro en 1 '24 "454 y vencer a su compañero Lando Norris.

McLaren al fin pudo ganarle a Red Bull, con actuaciones destacadas de sus pilotos y sin problemas con sus tiempos.

