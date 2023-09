GP Singapur 2023: Carlos Sainz lleva la delantera en Marina Bay

El Gran Premio de Singapur 2023, terminó con Carlos Sainz -Ferrari- encabezando la clasificación para la carrera de mañana.

Con un tiempo de 1 '30' 984, Sainz quedó en la primera posición, seguido de George Russell con la escudería Mercedes, quien paró el cronómetro en 1 '31' 056.

