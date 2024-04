Gran Premio de China: Norris se queda con la pole de la Sprint

El tormentoso clima en Shanghái no impidió que Lando Norris se quedara con la pole de la Sprint en el Gran Premio de China, compartiendo el segundo y tercer lugar con Hamilton y Alonso, respectivamente.

A bordo del McLaren, el británico marcó tiempo de 1'57"940 sobre el asfalto mojado y, a pesar de que le borraron varios tiempos, al final se reconsideró su último crono y movió toda la clasificación.

“Simplemente hermoso”, se escuchó decir a Lando a través de la radio. “Al reflexionar sobre el logro posterior a la sesión, Norris dijo: “Estoy muy feliz, ante todo. Muchas gracias a todo el equipo. Fue complicado, siempre estás nervioso al llegar a una sesión como ésta, especialmente en la clasificación, cuando casi sabes que va a llover”, comentó el piloto a la prensa tras la carrera.

Hamilton fue otro de los beneficiados por la fuerte precipitación, al no tener el monoplaza más rápido, sus habilidades y talentos se hicieron presentes para quedarse con el segundo lugar, mientras que Fernando Alonso, de Aston Martin, saldrá tercero.

Para Red Bull Racing no fue el mejor día. Max Verstappen rescató la cuarta plaza presentando varios problemas de control con el RB20, y a Sergio Pérez apenas le alcanzó para el sexto cajón en la parrilla.

En la Q1 del Shootout, que sólo duró 12 minutos, el mexicano se colocó en la cima con ventaja de poco más de 3 décimas sobre el neerlandés destacando en el tercer sector de la pista.

Una extraña situación detuvo momentáneamente la actividad, por segunda ocasión, una de las zonas del pasto se incendió causando bandera amarilla.

En los siguientes 10 minutos correspondientes al segundo corte, ‘Checo’ se aseguró su pase desde el tercer sitio, sin perder de vista al tricampeón de la Máxima Categoría.

Sin embargo, todo se complicó en la última ronda de solo 8 minutos por el aguacero que los obligó a tener más cuidado en las curvas y a bajar la aceleración en las largas rectas.

Charles Leclerc se queda en el quinto lugar tras aparatoso choque

Una de las víctimas del clima este viernes, fue Charle Leclerc, quien ante la poca visibilidad en la pista, se salió del camino y chocó contra las barreras.

Por fortuna, el incidente no pasó a mayores; logró la quinta posición.

