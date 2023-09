Gran Premio de Italia: Max Verstappen impone récord de 10 victorias consecutivas

Max Verstappen, líder indiscutible de la Fórmula Uno, consiguió su décima victoria consecutiva y estableció un nuevo récord ganando el Gran Premio de Italia en Monza. Red Bull se quedó con el primer y segundo sitio en la casa de Ferrari.

“Es una buena estadística”, dijo Verstappen en la radio del equipo tras la victoria.

Fue otra actuación perfecta para el dos veces campeón del mundo. Verstappen superó a su compañero mexicano Sergio Pérez por 6,802 segundos. Carlos Sainz Jr. de Ferrari fue tercero, 11,082 segundos por detrás del holandés y por encima de su coequipero Charles Leclerc. Los dos Ferraris batallaron para quedarse con el último lugar del podio en la icónica pista de Monza.

“Nunca hubiera pensado que era posible, pero tuvimos que trabajar hoy por eso y eso definitivamente lo hizo más agradable”, indicó Verstappen.

Verstappen inició segundo detrás de Sainz, pero eventualmente lo superó al inicio de la vuelta 15 y desde ese momento —como en el resto de la temporada— nadie pudo mantener el paso de Red Bull.

El récord parecía inminente después de que Verstappen comenzó a ampliar su ventaja en el primer lugar y se colocó con cinco segundos de ventaja cinco vueltas después.

“Muy difícil, muy difícil. No puede ser más difícil de lo que fue hoy”, admitió Sainz. “Para alcanzar a los Red Bulls, pague el precio con las llantas traseras, pero definitivamente hice todo lo posible para defender”.

La victoria vio a Verstappen incrementar su liderato en la cima de la clasificación de pilotos a 145 puntos en una dominante temporada para el holandés de 25 años.

Verstappen ha ganado 12 de 14 carreras en la campaña y Red Bull se mantiene sin perder. El fin de semana pasado empató el récord de victorias seguidas de Vettel en el Gran Premio de Holanda. Pérez ganó las otras dos carreras.

Fue la segunda victoria consecutiva para Verstappen en Monza. Antes del año pasado nunca había terminado más arriba de la quinta posición.

Ferrari esperaba conseguir su primera victoria en el Templo de la Velocidad desde el 2019 y Sainz, quien cumplió 29 años el viernes, inició fuertemente y dejó atrás a Verstappen tras la primera curva —que agradó a los miles de apasionados aficionados de tifosi.

Sainz logró defender varios intentos de Verstappen de superarlo en una intensa batalla entre los dos. Eso no duró mucho, Sainz apretó los frenos antes de la primera chicane en la vuelta 15 y eso le permitió a Verstappen a superarlo en la salida.

A 10/10 performance today @redbullracing 🏆



To win 10 races in a row, and 15 consecutive races as a team, is unbelievable! 💪 I’m beyond proud to achieve this milestone together 👏



Today we will enjoy this moment and then we will keep pushing for more ☝



#ItalianGP pic.twitter.com/Cj8DPqmxzN