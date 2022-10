Gran Premio de Singapur: ¿Dónde y cuándo ver a "Checo" Pérez?

La Fórmula 1 entra en su recta final, el Gran Premio de Singapur marca la cuenta regresiva de los seis circuitos restantes de la temporada 2022.

Por su parte, Sergio "Checo" Pérez tiene altas probabilidades de subir al podio este domingo, largará desde la segunda posición de la parrilla.

La pole position fue para Charles Leclerc de Ferrari y Lewis Hamilton de Mercedes se quedó en el tercer sitio.

El coequipero de "Checo" Pérez, Max Verstappen comenzará en el octavo puesto. El neerlandés tendrá que remontar posiciones para pensar en una victoria y que sumado a una combinación de resultados pueda convertirse en el campeón.

"Checo" Pérez busca en esta carrera retomar la confianza con los ajustes de su monoplaza, para llegar con ritmo al Gran Premio de México.

CHECO: "I'm looking forward to the start, tomorrow is a good opportunity to attack Charles and go for the win"#SingaporeGP #F1 pic.twitter.com/PwCvePubFN