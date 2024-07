México mostró un prometedor desempeño en la primera mitad, pero en los últimos dos cuartos enfrentó dificultades y finalmente perdió 84-96 contra Lituania en el Preolímpico de baloncesto de la Federación Internacional de Baloncesto (FIBA, por sus siglas en inglés) rumbo a París 2024.

El equipo mexicano experimentó una caída notable en el tercer cuarto, lo que impactó significativamente el resultado final del encuentro, que se llevó a cabo en San Juan de Puerto Rico.

Los tricolores perdieron en su debut del mini torneo y volverán a la acción el jueves 4 de julio para enfrentar a Costa de Marfil.

Los dirigidos por Omar Quintero necesitan ganar para avanzar a las Semifinales, y hay que recordar que solamente el ganador del torneo de Repechaje conseguirá su pase a los Juegos Olímpicos 2024, donde México no logra participar desde Montreal 1976.

La Selección Mexicana dio pelea en los primeros dos periodos, pues al medio tiempo se fueron abajo solamente por cinco puntos (49-44), pero en el tercer metieron solamente 17 unidades por 34 de los lituanos.

Lituania lleva a su mejor equipo, incluido el NBA, Domantas Sabonis, quien aportó 12 puntos y 11 tableros.

Joshua Ibarra fue el mejor anotador de los mexicanos con 18 puntos, seguido de Gabriel Girón con 15 tantos.

Para este torneo hubo bajas de último momento, como la de Paco Cruz y Gael Bonilla, dos jugadores que ofensivamente aportan mucho.

A través de sus redes sociales oficiales, la FIBA compartió el horario de los enfrentamientos que se llevarán a cabo este miércoles 3 de julio y que darán inicio a partir de las 12:30 del mediodía.

