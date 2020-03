Grandes Ligas de Béisbol en México se cancela por coronavirus

CIUDAD DE MÉXICO.- Debido al retraso de inicio de temporada por la pandemia del coronavirus, Grandes Ligas de Béisbol (MLB por sus siglas en inglés) anunció de manera oficial el jueves la cancelación de la serie de dos juegos en México entre los Diamondbacks de Arizona y los Padres de San Diego de abril próximo en la capital del país.

El comisionado de Grandes Ligas, Rob Manfred, informó la semana pasada que debido a la propagación del coronavirus la temporada no podrá iniciar antes de mediados de mayo y los organizadores locales esperaban que la serie se pudiera reprogramar para fechas posteriores.

"Por las recomendaciones del Centro de Prevención y Control de Enfermedades (CDC) y a las recomendaciones de las autoridades sanitarias de México para prevenir la propagación del virus Covid-19, la México Series 2020 entre los Padres de San Diego y los Diamondbacks de Arizona que se celebraría el 18 y 19 de abril en el Estadio Alfredo Harp Helú ha sido cancelada", indicó el organismo en un comunicado.

La semana pasada, el CDC recomendó la cancelación o postergación de congregaciones de 50 personas por ocho semanas.

También te puede interesar: ¡Entérate! Así se divierten los futbolistas durante la cuarentena

El par de duelos entre Padres y Diamondbacks representaba la primera serie de temporada regular de Grandes Ligas en la capital mexicana. En los últimos dos años, el estadio de los Sultanes de Monterrey fue la sede de series de campaña regular.

"Nada es más importante para nosotros que la salud y el bienestar de nuestros jugadores, empleados y fanáticos. Esperamos realizar muy pronto juegos de MLB frente a nuestra afición mexicana", agregó el comunicado.

Los Diamondbacks escribieron en su cuenta oficial de Twitter:

"Nos rompe el corazón saber que no estaremos jugando frente a los maravillosos aficionados de México este año, pero la salud y la seguridad son lo primordial".

Our series in México City has been canceled due to the delayed opening of the 2020 season.



It breaks our heart we won’t be playing in front of the incredible fans in México this year, but health and safety come first.



We promise we'll be back soon. #VamosDbacks https://t.co/YPibmoNbCB