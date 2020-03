Grecia suspende relevo de antorcha olímpica por el Covid-19

Atenas.- El Comité Olímpico de Grecia suspendió el resto de su relevo de la antorcha el viernes debido a “una muchedumbre inesperadamente grande” que se había congregado para presenciar el evento pese a llamados al público para que no acudiese, en previsión del coronavirus.

El comité dijo que una numerosa muchedumbre se había congregado para ver la llama de los Juegos Olímpicos de Tokio pasar por la ciudad sureña de Esparta. La llama fue encendida el jueves en el sitio original de los juegos en la Olimpia antigua en una ceremonia reducida.

Gerard Butler with the Olympic Flame in Sparta. https://t.co/A2iNuqwn5K pic.twitter.com/w7G8EQST74