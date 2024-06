Gretchen Walsh rompe récord en 100 metros mariposa

Gretchen Walsh hizo historia el sábado al establecer un nuevo récord mundial en los 100 metros mariposa femenil, registrando un tiempo de 55.18 segundos en su heat de semifinales de las pruebas olímpicas de Estados Unidos. Tan solo un día después la nadadora aseguró su lugar en París 2024.

Walsh superó el récord anterior de 55.48 segundos, establecido por la sueca Sarah Sjöström durante los Juegos Olímpicos de Río 2016. A lo largo de la última vuelta, Walsh estaba medio segundo por debajo del récord, y su final arrollador le permitió eclipsar la marca histórica.

"Sentí que me moría. No sabía que iba tan rápido y aparentemente me fui muy rápido".

Al ver las siglas "WR" junto a su nombre en el marcador, Walsh se cubrió la boca con la mano, incrédula por su hazaña.

Walsh, de 21 años, compite por la Universidad de Virginia y aseguró su lugar en las Olimpiadas, el domingo, de este modo representará a Estados Unidos en París 2024.

One day after setting a new world record, Gretchen Walsh secures her place at the #ParisOlympics with a win in the women's 100m butterfly! 💪#SwimTrials24 pic.twitter.com/eYQiG8SB9T