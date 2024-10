Guillermo Ochoa y Raúl Jiménez regresan a la Selección Nacional

La nueva convocatoria de la Selección Nacional de México marcará el regreso de dos figuras clave: el portero Guillermo Ochoa y el delantero Raúl Jiménez. Según reportes, las cartas solicitando la presencia de ambos jugadores ya fueron enviadas a sus respectivos clubes en Europa, por lo que su inclusión en el equipo se hará oficial en los próximos días.

El técnico Javier Aguirre lanzará esta semana su segunda convocatoria al frente del Tricolor, preparando a su equipo para enfrentar al Valencia el 12 de octubre en Puebla y a la Selección de Estados Unidos el 15 de octubre en Guadalajara. Estos duelos amistosos servirán como preparación para el ciclo rumbo al Mundial del 2026.

🚨🇲🇽 CONFIRMED: Guillermo Ochoa returns to the Mexican National Team and will be called up for the next friendlies! 🤯



