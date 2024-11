‘Ha estado excepcional’: Horner coloca a Verstappen en pedestal

El tetracampeonato de Max Verstappen en la Fórmula 1 consolida su lugar en la élite del automovilismo, una posición que pocos pilotos alcanzan.

Para Christian Horner, jefe de Red Bull Racing, el título de este año no solo fue el más desafiante, sino también el más significativo en la carrera del neerlandés en la Máxima Categoría.

Horner no dudó en afirmar que esta hazaña sitúa a Verstappen entre los mejores pilotos de todos los tiempos.

It's been quite a journey for @Max33Verstappen 🦁



Re-live his journey to clinching a fourth successive @F1 title 👑👇