¡Harán historia! Guardado y Ochoa jugarán su quinto Mundial con el Tri

El Mundial de Qatar 2022 está a la vuelta de la esquina, lo que despierta la nostalgia en algunos jugadores que tendrán la oportunidad de vivir su quinto mundial, como Andrés Guardado, quien recordó su primer llamado a una Copa del Mundo en 2005.

“Fue como ir de vacaciones con mis ídolos y era como una esponja tratando de aprender de todos”, rememoró el volante de 36 años sobre su primera cita mundialista, en Alemania 2006.

“Jugué sólo un partido, pero lo que viví fue algo que no me esperaba en ese momento de mi vida”, añadió en una entrevista reciente con The Associated Press.