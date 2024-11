Harry Kane impulsa al Bayern Múnich a la victoria

La Bundesliga regresó tras el parón por la Fecha FIFA, y el Bayern Múnich no decepcionó en el arranque de la Jornada 11. Con una contundente victoria 3-0 ante el Augsburg en el Allianz Arena, el equipo bávaro sumó su novena victoria de la temporada y reafirmó su liderato invicto en la tabla general.

El protagonista del encuentro fue el delantero inglés Harry Kane, quien se lució con un hat-trick que selló la victoria en la parte complementaria.

