¡Harry Kane no se! fue captado entrenando con el Tottenham

INGLATERRA.- Harry Kane regresó el viernes a los entrenamientos del Tottenham y podría jugar en el primer partido de la temporada en la Liga Premier, un choque con el Manchester City (equipo con que el capitán de la selección inglesa fue vinculado constantemente en el periodo entre campañas).

Kane no se reportó con el Tottenham para las pruebas de condición física de pretemporada la semana pasada, algo que molestó a los aficionados ante su aparente interés por firmar con el City, y recién cumplió con una cuarentena de cinco días en las instalaciones de entrenamiento del club londinense.

El técnico del Tottenham, Nuno Espirito Santo, dijo que ha conversado con Kane en los entrenamientos y “todo está bien”.

Ante la pregunta de si Kane tendría el estado de ánimo correcto para enfrentar al City el domingo, Nuno respondió: “No tengo ninguna preocupación sobre tratar de convencer a los jugadores de que jueguen para el Tottenham.

🎙️ “It’s a private conversation.” ⛔



Tottenham boss Nuno Espirito Santo wasn't prepared to give anything away when asked about the latest on Harry Kane’s club future. pic.twitter.com/eBaoduxGA2