Hallan cadáver de futbolista universitario; fue devorado por tiburones

MÉXICO.- El cadáver de Eric Birighitti, un futbolista universitario de 21 años, fue encontrado en Twilight Beach, al suroeste de Australia, hecho que causó conmoción porque al momento de su hallazgo estaba siendo devorado por tiburones.

El joven jugaba para la Universidad Hastings en Nebraska antes de ser transferido a la Universidad de St. Thomas Aquinas en Nueva York, en donde cursaba sus estudios en Administración de Empresas, menciona el portal Tribuna en su sitio web.

De acuerdo a The West Australian, el pasado dos de enero se informó sobre la desaparición de Eric Birighitti, quien presuntamente se encontraba de excursión con algunos amigos cuando se apartó del grupo y cayó al mar tras resbalarse de una roca.

Al momento de este hecho, los acompañantes del joven futbolista intentaron ayudarlo, aunque la corriente del mar lo terminó arrastrando.

A los días, las olas devolvieron el cadáver a la misma zona, aunque parcialmente devorado por tiburones, por lo que se tuvieron que hacer pruebas de ADN para reconocerlo.

The bronco family are saddened to hear about the sudden passing of Eric Birighitti. Eric played for Hastings during the 2016 & 2017 season and won a national title with the team. He will be truly missed and our thoughts are with his family during this difficult time. #1T1F pic.twitter.com/oST7iyLAeT