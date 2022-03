Héctor Herrera a la MLS: Houston Dynamo hace oficial el fichaje

Luego de varios rumores, el futuro de Héctor Herrera está en la MLS, así lo confirmó el Houston Dynamo al hacer oficial el fichaje del mediocampista mexicano, que dejará al Atlético de Madrid al finalizar la temporada.

Un sueño hecho realidad: a través de sus redes sociales el equipo texano, que es uno de los clubes que tiene el objetivo de conseguir el título de los Estados Unidos, anunció el refuerzo

El seleccionado mexicano terminará la presente campaña en el Atlético de Madrid para incorporarse a su nuevo equipo. Actualmente, el canterano del Pachuca ha tenido buenas actuaciones con los colchoneros.

En el partido de la Champions League ante el Manchester United fue elogiado por su técnico, Diego Simeone y por la prensa internacional.

El mexicano llegó a la capital española proveniente del Porto; sin embargo, no se ha podido consolidar con los Rojiblancos, ya que no ha sido gran protagonista para el Cholo Simeone, quien en los últimos partidos lo ha puesto como titular del equipo.

