¡Oro, plata y bronce! Hermanos mexicanos ganan la Serie Mundial de Paranatación

Juan José, Jesús Alberto y Raúl Gutiérrez Bermúdez, tres hermanos mexicanos, lograron un hecho atípico, ganaron medalla de oro, plata y bronce para México en la sexta etapa de la Serie Mundial de Paranatación México 2022.

The moment that Juan Jose Gutierrez Bermudez is crowned champion in the men's 400m freestyle and complete the podium alongside his two brothers.



