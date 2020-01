Hija de 13 años de Kobe Bryant también murió en el accidente de helicóptero

LOS ÁNGELES (AP) — Medios estadounidenses confirman que Gianna Maria Onore, de 13 años e hija de Kobe Bryant, estaba abordo del helicóptero en el que murió su padre.

De acuerdo con información de TMZ, Bryant, Gianna y otras tres personas aún sin identificar se dirigían a la academia de deportes Mamba, que se encuentra en la ciudad de ciudad de Thousand Oaks, cerca de Calabasas, para asistir a un partido de baloncesto.

Las dos fuentes hablaron a condición de permanecer en el anonimato porque los detalles del accidente no se han informado públicamente. El helicóptero se vino abajo alrededor de las 10 de la mañana (1800 GMT), unos 48 kilómetros (30 millas) al noroeste del centro de Los Ángeles.

