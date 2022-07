Hugo Sánchez se destapa para ser presidente de la Femexfut

Hugo Sánchez al rescate del futbol mexicano… o al menos esa es la idea que la leyenda contó durante un programa de televisión de la cadena ESPN.

El ex jugador del Real Madrid, Hugo Sánchez, se “destapó” para, junto con Rafael Márquez, ex jugador dirigir la Federación Mexicana de Futbol (Femexfut) y la Liga MX, respectivamente.

Esto, ante la crisis que sufre el futbol mexicano, y que se evidenció recientemente cuando la selección Sub-20 quedó fuera de los Juegos Olímpicos, del mundial del ramo; y también con la Selección Femenil, que no clasificó a la Copa del Mundo.

Ante este escenario, el “pentapichichi” contó en el programa “Futbol Picante” de la cadena ESPN:

“No lo he pensado, pero con la pregunta, podríamos pensar dirigir a la FMF, un puesto que yo podría hacer y que Rafael Márquez sea presidente de la liga mexicana. Que los dueños digan tenemos dos personalidades que saben mucho del negocio, aunque no sabemos todo en cuanto a negociaciones”.

Hugo Sánchez afirmó que debido a su edad y experiencia, considera que puede dar su opinión sobre el mal momento que atraviesa el futbol mexicano.

“Los que amamos y vivimos del y para el futbol, debemos estar en puestos importantes, no solo los que se quieren enriquecer a costa del futbol mexicano.