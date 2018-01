Filtran imágenes del nuevo uniforme del Barcelona

Agencia

MADRID.- Este martes se filtró la camiseta que usará el Barcelona en la próxima temporada. El sitio Footy Headlines publicó las imágenes de la indumentaria que lucirán Lionel Messi, Luis Suárez y el resto de los jugadores luego del Mundial de Rusia 2018.

Entre los cambios más notorios se destaca el regreso de las tiras verticales a lo largo de todo el pecho. Son diez los tirantes granates que atraviesan el frente de la casaca, en honor a los diez distritos de la ciudad de Barcelona.

En el cuello se puede ver una bandera roja y amarilla, similar a la de la comunidad autónoma que busca independizarse de España...

Otro cambio importante es el color del pantalón y las medias. Éstos serán de color azul marino similar al utilizado por Nike en 1998 cuando firmó su vínculo con el equipo catalán, justamente porque en 2018 se cumplen 20 años de aquella unión que se mantiene hoy en día.

Por otra parte, hay un espacio para Cataluña. En el cuello se puede ver una bandera roja y amarilla, similar a la de la comunidad autónoma que busca independizarse de España. El Barcelona es el símbolo deportivo más fuerte de la misma y usualmente esconde algún detalle en su equipo de estas características.

Por último, aunque no se filtraron imágenes, se conoció que la indumentaria suplente será de color amarillo fluorescente, parecido a la utilizada durante la temporada 2005/06 cuando el equipo conquistó Europa al ganar la Champions League y la tercera del equipo será color salmón, como en 2009/10, según informó el sitio Mundo Deportivo.

