Inclusión y unidad: se disculpan por escena de la ‘Ultima Cena’ en París 2024

Los organizadores de los Juegos Olímpicos de París 2024 ofrecieron disculpas el domingo a quienes se sintieron ofendidos por una escena durante la ceremonia de inauguración que evocó "La Última Cena" de Leonardo da Vinci.

La polémica se desató por una representación en la que la DJ y productora Barbara Butch, ícono LGBTQ+, estaba rodeada por artistas drag y bailarines.

La escena, inspirada en la famosa pintura que muestra el momento en que Jesucristo anuncia que uno de sus apóstoles lo traicionará, fue duramente criticada por conservadores religiosos. La conferencia de obispos de la Iglesia católica francesa y la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, Maria Zakharova, condenaron el segmento.

Asimismo, la Comunión Anglicana en Egipto expresó su "profundo pesar" y advirtió que este tipo de presentaciones podría hacer que el COI "pierda su identidad deportiva distintiva y su mensaje humanitario".

Thomas Jolly, director artístico de la ceremonia, explicó que su intención era celebrar la diversidad y rendir homenaje a la fiesta y la gastronomía francesa. "Mi deseo no es ser subversivo, ni burlarme ni escandalizar", dijo Jolly a The Associated Press después de la ceremonia. "Sobre todo, quería enviar un mensaje de amor, un mensaje de inclusión y para nada dividir".

Anne Descamps, portavoz de París 2024, abordó las protestas durante una conferencia de prensa del Comité Olímpico Internacional (COI) el domingo. "Claramente, nunca hubo la intención de mostrar falta de respeto a ningún grupo religioso. Al contrario, creo que (con) Thomas Jolly, realmente intentamos celebrar la tolerancia comunitaria", declaró Descamps. "Si la gente se ha sentido ofendida, por supuesto, lo lamentamos mucho, mucho".

La disculpa subraya el compromiso de los organizadores de París 2024 de promover un mensaje de inclusión y respeto, mientras intentan mitigar la controversia generada. Pese a las críticas, las encuestas indican que muchos espectadores percibieron positivamente el esfuerzo por celebrar la diversidad durante la inauguración.

