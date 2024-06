Inglaterra cae ante Islandia y se gana abucheo del público

Inglaterra fue abucheada por sus propios aficionados tras perder 1-0 ante Islandia el viernes en su último amistoso antes de la Eurocopa 2024, mientras que la anfitriona Alemania se recuperó de un gol en contra para vencer 2-1 a Grecia.

Jón Dagur Thorsteinsson logró el gol para Islandia a los 16 minutos trayendo recuerdos de uno de los peores momentos de Inglaterra en los últimos años, su eliminación tras caer 2-1 ante Islandia en la Eurocopa 2016.

Inglaterra creó pocas claras oportunidades ante Islandia y casi concede un segundo gol cuando el contraataque de Islandia terminó con Thorsteinsson resbalándose al tirar.

“Aprendimos muchos y sabemos que no fue una actuación suficientemente buena”, reconoció a la cadena Channel 4 el mánager inglés Gareth Southgate.

Inglaterra, que venció el lunes 3-0 a Bosnia-Herzegovina, inicia la Euro el 16 de junio ante Serbia en el Grupo C.

