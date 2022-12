Inglaterra golea a Senegal y gana su boleto a cuartos de final del Mundial

La Selección de Inglaterra sufrió durante los primeros minutos para encontrar el arco rival, pero después de hacerlo fue contundente y aseguró su boleto a los cuartos de final de la Copa del Mundo de Qatar 2022.

El equipo africano tuvo diversas oportunidades en los primeros minutos, pero la falta de contundencia no les permitió irse al frente, en esos momentos la solidez defensiva inglesa fue de vital importancia.

La primera anotación del encuentro llegó tras un importante contragolpe a velocidad, que fue encabezado por Jude Bellingham que encontró en el área a Jordan Henderson para inaugurar el marcador al 38'.

Con la anotación, los ingleses se mostraron fuertes, comenzaron a tomar confianza y con ello provocar más jugadas de peligro sobre la portería de Édouard Mendy.

Volviendo a hacer daño en los últimos segundos del primer tiempo, ahora por un potente remate de Harry Kane al 45'.

Para el segundo tiempo la temática no cambió y con dominio en toda la cancha, Inglaterra se puso siempre más cerca de ampliar el marcador.

Una situación que logró Bukayo Saka para poner cifras definitiva en el compromiso tras una jugada en el área al 57'.

Next up for the #ThreeLions: France! 👊 pic.twitter.com/R66hLJFT3k