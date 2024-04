Inquieta a ‘Checo’ Pérez clima inestable para el GP de Japón

Faltan cerca de 24 horas para que dé inicio la primera práctica para el Gran Premio de Japón 2024 que se llevará a cabo en Suzuka y pilotos como ‘Checo’ Pérez están algo inquietos de correr con un clima inestable.

El piloto tapatío externó esa preocupación estando ya en territorio nipón, de acuerdo con el portal gpfans.com que retoma citas de una entrevista que le hizo el periodista especializado Junaid Samodien.

El clima es muy cambiante en muchas de las prefecturas de Japón, sobre todo cuando se trata de precipitaciones que pueden pasar de ligeras a un poco intensas en poco tiempo, las cuales provocan una superficie resbaladiza además de incrementar la humedad.

"Siempre me encanta ir a Tokio antes de que comience la semana de la carrera, la comida en Japón es una de mis cosas favoritas, así que me aseguraré de disfrutarla antes de dirigirme a Suzuka para concentrarme en la carrera", comentó el mexicano.

Checo necesita tener una buena carrera en el trazado japonés luego de no quedar satisfecho de su actuación en Australia, donde quedó fuera del podio.

