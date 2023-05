Inter de Milán se proclama campeón de la Copa de Italia

Los Nerazzurri se consagraron campeones de la Copa de Italia Temporada 2022/23, tuvieron que remontar la desventaja inicial para obtener un nuevo título ganando 2-1 a los Gigliati, siendo el héroe el delantero argentino Lautaro Martínez.

El duelo celebrado en el Estadio Olímpico estuvo lleno de emociones desde el inicio. El atacante Nicolás González adelantó a la Fiorentina cuando apenas habían transcurrido tres minutos tras una desconcentración de la defensa del Inter. Un servicio de Jonathan Ikone quedó flotando en el área para que González lo empujara al fondo de la red desde el palo lejano.

Fue ahí cuando apareció la figura de Lautaro Martínez quien se encargó de liderar la remontada, anotando un doblete antes de concluir la primera mitad, El primero de ellos al 29 tras un pase medido de Marcelo Brozovic, fue el gol número 100 del delantero argentino con el Inter.

Su segundo tanto del encuentro llegó al 37 con una acrobática volea a un pase de Nicolo Barella, aunque la Fiorentina intentó reaccionar el marcador no cambió, concretándose la novena copa de los Biscione.

Simone Inzaghi, el director técnico del Inter, sigue con una racha positiva en finales ya que ha ganado siete de las ocho que ha disputado como entrenador, su próximo objetivo es ir por la “Orejona”, en la Gran Final de la Champions League 2022/23 que disputarán el próximo 10 de junio ante el Manchester City.

Back to Rome. Back to win. Back to Back.



🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆 pic.twitter.com/o4mhPWZioF