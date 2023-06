Inter Miami confía que el debut de Messi será contra Cruz Azul

El Inter Miami pretende que el próximo 21 de julio sea el debut del astro argentino Lionel Messi con el equipo en el compromiso que tienen frente al club mexicano Cruz Azul por la Leagues Cup.

Aunque se mostraron cautelosos en garantizada esa fecha, de hecho el director deportivo del conjunto de la MLS, Chris Henderson, informó que la documentación migratoria de “La Pulga” está bajo trámite.

"En cuanto a Leo, se llegó a un acuerdo sobre los términos pero seguimos trabajando con el papeleo con la MLS y eso tomará tiempo".

"Pero confiamos que para mediados de julio podrá jugar, pero todo dependerá de que el papeleo se complete".

Por su parte Gerardo “Tata” Martino será el nuevo entrenador del Inter Miami aunque no podrá dirigir hasta que reciba la visa.

Anticipan que Messi firme su contrato con el equipo en los primeros días de julio y su presentación oficial la tienen programada tentativamente para el 16 de ese mismo mes.

El costo de algunos de los boletos para el encuentro de la Leagues Cup, un certamen que enfrentará a clubes de la MLS y la Liga MX el 21 de julio contra el Cruz Azul ha alcanzado los 10,000 dólares.

Messi cobrará un salario anual de entre 50 y 60 millones de dólares con el equipo estadounidense, además contrataron a unos de sus socios y mejores amigos de su época en el Barcelona, el mediocampista Sergio Busquets.

El Inter Miami actualmente es colero en la tabla de posiciones de los 15 equipos que conforman la Conferencia Este. Registran cinco victorias y 13 derrotas. Están a 11 puntos de los puestos de clasificación a los playoffs.

El equipo tiene asegurado disputar las semifinales de la US Open Cup y visitará a Cincinnati el próximo 23 de agosto. El campeón se clasificará directamente a la Copa de Campeones de la CONCACAF.

#InterMiamiCF vs Cruz Azul Ticketing Update 🎟️



Beginning Wednesday, June 28 at 10AM ET, Season Ticket Members will receive priority to purchase @LeaguesCup tickets, and deposit holders will have the next priority opportunity.



Find out all the details: https://t.co/HiJ7LaW6UX pic.twitter.com/xHqDj0K80B