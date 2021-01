J.A. Happ pacta una temporada con Mellizos por 8 millones de dólares

Minneapolis.- Los Mellizos de Minnesota y el pitcher J.A. Happ firmaron un contrato el viernes de ocho millones de dólares por una temporada.

Happ, de 38 años, pasó las últimas dos temporadas y un tercio con los Yanquis de Nueva York. Adquirido de Toronto justo en la fecha límite para canjes de 2018, el zurdo registró marca de 7-0 y efectividad de 2.69 en 11 aperturas cerca del cierre de la campaña para terminar con récord de 17-6. Los Yanquis luego le ofrecieron un contrato de 34 millones de dólares por dos años.

Official: We have signed left-handed pitcher J.A. Happ to a one-year contract for 2021. Welcome to MN! pic.twitter.com/ZTb8mWphIE