Jaime Jaquez Jr se une a la NBA con los Miami Heat

Jaime Jaquez Jr de 22 años se convertirá en jugador de los Miami Heat de Florida. La noticia llenó de felicidad a toda su familia, porque saben lo que significa para el joven ser reconocido por la máxima autoridad del básquetbol, la NBA.

