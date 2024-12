Ja'Marr Chase: a cargo de victoria de los Bengals sobre Cowboys

Ja'Marr Chase brilló con una actuación estelar, guiando a los Cincinnati Bengals a una victoria 27-20 sobre los Dallas Cowboys en su propio estadio, marcando un emocionante cierre de la Semana 14 de la NFL.

Esta fue la sexta derrota en la campaña para el equipo de Jerry Jones jugando como locales, dejando su récord en casa en 1-6. El momento decisivo llegó con menos de dos minutos en el reloj. Chase atrapó un pase en la yarda 30 de los Cowboys, eludió al defensor con un movimiento ágil y avanzó sin problemas hacia las diagonales, rompiendo el empate 20-20.

Esta jugada coronó una actuación espectacular de Chase, quien terminó la noche del Monday Night Football con 14 recepciones, 177 yardas y dos anotaciones.

El desenlace estuvo marcado por un error crucial de los Cowboys. Un despeje bloqueado por Nick Vigil fue mal manejado por Amani Oruwariye, quien intentó quedarse con el balón en lugar de dejarlo libre. Este error permitió que Maema Njongmeta de los Bengals recuperara el balón en la línea de las 43 yardas de Cincinnati, dando una última oportunidad a la ofensiva liderada por Joe Burrow.

Burrow no decepcionó, completando 369 yardas, tres touchdowns y sólo una intercepción, consolidando su cuarto juego consecutivo con al menos 300 yardas por aire y tres anotaciones.

Por el lado de los Cowboys, el quarterback Cooper Rush tuvo una noche discreta con 183 yardas, dos touchdowns y una intercepción.

The Cowboys blocks the punt... but it was then touched by a Dallas player... and then recovered by the Bengals 🤯



Chaos. @Bengals ball pic.twitter.com/Uw0l4ebH3v