Jardine se preocupa por la narrativa arbitral en la Final del Apertura 2024

El entrenador del Club América, André Jardine, expresó su preocupación por la forma en que se aborda el tema arbitral en la prensa, especialmente en relación con la polémica arbitral en favor de las Águilas.

Esto podría condicionar las decisiones de los silbantes en la disputa por el título en la Final del Apertura 2024 contra Rayados.

"Lo que me preocupa es la forma en que se aborda el tema arbitral en la prensa. Siempre hay un peso más grande cuando una decisión que es polémica o dudosa va a favor de América" , declaró Jardine en el Día de Medios de la Final.

Jardine dejó claro que jamás se ha sentido beneficiado por las marcaciones arbitrales, a pesar de las controversias generadas en las finales de América ante Tigres y Cruz Azul, además de la reciente Semifinal contra La Máquina.