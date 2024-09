Javier Aguirre asegura que no escuchó los abucheos de los 30 mil aficionados

El empate sin goles entre México y Canadá, en el AT&T Stadium, dejó un sabor amargo entre los pocos más de 30 mil aficionados que asistieron al partido. Al término del encuentro, los seguidores del Tricolor mostraron su descontento con abucheos, haciendo evidente su inconformidad por el desempeño del equipo.

Sin embargo, Javier Aguirre, quien se encuentra en su tercera etapa al frente de la Selección Mexicana, negó haber escuchado las muestras de desaprobación.

🗣️ "A mí me gustó mi equipo. Si tú los escuchaste seguramente fue por el empate" pic.twitter.com/BibpVzQxWM — Universal Deportes (@UnivDeportes) September 11, 2024

“No lo oí, la gente que estaba detrás del banco me saludaba amablemente. Si abuchearon, tendrán su motivo. La gente es soberana, hará lo que sea necesario” , declaró el técnico en conferencia de prensa.

Pese a las críticas, Aguirre defendió el rendimiento de su equipo en este segundo encuentro al mando. "A mí me gustó lo que hizo México. No creo que hayan visto un equipo indolente o pasivo. Si hubo abucheo, fue por el empate y porque es un partido de preparación para el Mundial”, afirmó el estratega.

Javier Aguirre, sin preocupación por la falta de goles

Uno de los puntos que más ha preocupado a los aficionados es la falta de gol de los delanteros Santiago Giménez y Henry Martín, quienes no han logrado romper su mala racha. No obstante, Aguirre se mostró tranquilo al respecto y aseguró que no es un tema que le quite el sueño.

"Con trabajo, es una frase trillada, pero tuvimos dos o tres ocasiones claras. Si en cada partido generamos dos o tres y metemos una, no está mal. No me importa quién anote, lo importante es que colaboren en otras áreas. Esto es un equipo, y si no anotan, tan contentos como los demás”, sentenció el técnico mexicano.

(Con información de El Universal)