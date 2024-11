Javier Aguirre defiende a Memo Ochoa

En medio de las críticas hacia Guillermo Ochoa tras la derrota ante Honduras en el partido de ida de los Cuartos de Final de la Nations League, Javier Aguirre, técnico de la Selección Mexicana, salió en defensa del portero. El estratega, conocido como "El Vasco", señaló que el error no fue responsabilidad directa de Ochoa, sino de un desajuste en el mediocampo.

“El error puntual no es de Memo, es de mediocampo, ahí debió terminar la jugada”, comentó Aguirre, refiriéndose al gol que marcó la diferencia en el encuentro. Estas declaraciones fueron hechas en la víspera del partido de vuelta, programado en el Nemesio Diez*.

🗣️"El error puntual no es de 'Memo' (Ochoa), sino del mediocampo. Ahí debió terminar la jugada. A ese error me refería, al del mediocampo. No podía progresar esa jugada porque el equipo estaba desbalanceado, desajustado".