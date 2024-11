Javier Aguirre niega ambiente hostil en Honduras antes del encuentro

A un día del enfrentamiento entre México y Honduras por la Nations League, Javier Aguirre, técnico del equipo mexicano, descartó haber sentido un ambiente hostil en su llegada a San Pedro Sula. El "Vasco" Aguirre señaló que, a diferencia de años anteriores, ha encontrado un trato amable y hospitalario desde su arribo.

"Nos han tratado fantásticamente desde que aterrizó el avión, los empleados son fantásticos", comentó Aguirre en conferencia de prensa. Aunque reconoció que la afición hondureña apoyará a su selección, enfatizó que no percibe una atmósfera de hostilidad.

El técnico mexicano también restó importancia a factores externos como el clima y el arbitraje, considerando que no serán elementos determinantes en el partido que se disputará en el estadio Francisco Morazán.

"No busco justificaciones, del arbitraje, del campo, del clima, los partidos se juegan en las circunstancias que sean", declaró Aguirre, asegurando que el equipo está preparado para enfrentar las condiciones que puedan surgir.

Aguirre recordó que México siempre ha enfrentado dificultades al jugar en Honduras, pero confía en la experiencia de sus jugadores.

"Muchos estuvieron hace un año aquí, tienen la experiencia de estar aquí y espero que mañana estemos a la altura de las circunstancias", añadió, mostrando su confianza en la capacidad y preparación de su equipo.

El entrenador hizo un llamado a los jugadores para ver el enfrentamiento en Honduras no como un castigo, sino como una oportunidad de demostrar su calidad.