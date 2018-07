West Ham espera con los 'brazos abiertos' a Chicharito

Agencia

INGLATERRA.- El West Ham espera con los brazos abiertos a Javier 'Chicharito' Hernández, que se incorporará en estos días a la pretemporada del equipo inglés tras sus vacaciones después del Mundial 2018.

Antes de la cita de Rusia su futuro en el club londinense estaba en el aire, pero la llegada de Manuel Pellegrini al banquillo ha cambiado su situación.

Desde los Hammers se cuenta con el mexicano. Así lo ha manifestado Pellegrini desde el primer momento de su fichaje, sustituyendo a David Moyes como DT, y en la misma línea se ha expresado el nuevo director deportivo Mario Husillos, en una entrevista con Marca Claro:

"Tenemos muchas expectativas. No ha habido ofertas, seguramente no las habrá porque la gente sabe que contamos con él. De momento, no está en el mercado en absoluto".

Así de tajante se ha mostrado el director deportivo argentino, que se ha unido desde este verano al proyecto del West Ham de la mano de Manuel Pellegrini, junto al que coincidió en el Málaga donde lograron clasificar al equipo para la Champions en la la temporada 2012/13. "Lo estamos esperando con energía y muchas ganas para que se adapte a esta nueva etapa", añadió.

Husillos está ilusionado con Chicharito, al que considera que puede venirle bien la nueva propuesta de juego del West Ham: "Es un estilo que favorece a todos los jugadores de ataque, porque es de mantener la posesión, atacar, llegar al área y tratar de crear ocasiones. Los delanteros en general se ven beneficiados por este tipo de juego". La temporada para el West Ham, de manera oficial, arrancará el 12 de agosto con la visita a Anfield para medirse al Liverpool.

Con información del portal de noticias Marca.