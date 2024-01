¿Se queda o se va? Jefe de Red Bull revela futuro de ‘Checo’ Pérez

Si bien Sergio ‘Checo’ Pérez tuvo un buen desempeño el año pasado, los resultados que obtenga en la nueva temporada le abrirán o cerrarán las puertas con Red Bull Racing en el futuro, así lo reveló Christian Horner, jefe de la escudería austriaca.

Aunque el equipo de las bebidas energéticas apoyará al mexicano durante todo el año para que sea igual de competitivo que su compañero Max Verstappen, su lugar en el garaje no es permanente y se ha convertido en la manzana de la discordia de una lista interminable de candidatos.

"La posición de lujo en la que estamos es que no tenemos prisa. Tenemos un montón de opciones. Creo que es el asiento de Checo el que se puede perder. Él es al que estamos respaldando, es nuestro conductor de 2024. Si hace un gran trabajo (en el) año, no hay razón por la que no lo extendamos hasta 2025. Pero se basaría puramente en lo que logre durante lo que será una gran parte de la temporada”.