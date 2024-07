Jimmy Lozano no se baja de la selección mexicano… por ahora

Jaime 'Jimmy' Lozano, director técnico de la selección mexicana de futbol, afirmó que entregará un informe detallado sobre el desempeño del equipo tricolor en las próximas dos semanas y del cual dependerá su continuidad tras quedar fuera de la Copa América.

Este informe será evaluado por Juan Carlos Rodríguez, Comisionado de la Federación Mexicana de Fútbol (FMF), y Duilio Davino, director de Selecciones, quienes tomarán la decisión sobre la continuidad de Lozano al frente del conjunto nacional.

Durante una conferencia de prensa, Lozano reflexionó sobre el impacto emocional de no alcanzar los objetivos trazados y cómo esto ha generado malestar y dudas tanto en el cuerpo técnico como en los jugadores.

"Siempre que no se cumple el objetivo se genera malestar y dudas, eso es natural, no importa quien esté aquí, no importa la trayectoria, eso lo hemos vivido en todos los procesos. Mira que si los jugadores creyeron hasta el final fue por algo, no fue fácil generar esta unión, este círculo y el compromiso que tuvieron en la Copa",

expresó el entrenador.

El informe que Lozano entregará abarcará un análisis exhaustivo de la actuación del equipo en la Copa América, donde enfrentaron a rivales de gran nivel. Según el técnico, uno de los mayores desafíos fue competir contra equipos de talla internacional, destacando la actuación del equipo ecuatoriano.

"Vinieron por un resultado, buscaban atacarnos, hoy vimos jugadores que no siempre han sido titulares y me dejaron un grato sabor, necesitamos mejorar, porque al día de hoy, esos jugadores pueden tener un crecimiento importante en dos años. Hay gente que no vino (a la Copa América), pero que sabemos que van a estar peleando por un puesto",

señaló Lozano, subrayando el potencial de desarrollo de los jugadores jóvenes del equipo.

El entrenador también abordó la cuestión del arbitraje, aunque evitó entrar en polémicas:

"no me gusta hablar del arbitraje, cada vez se tienen mejores herramientas para tomar decisiones, luchamos hasta donde pudimos, hasta donde nos dio, si hubo una mano o un golpe, para el arbitro no fue suficiente y aquí estamos".

Finalmente, Lozano admitió que la falta de contundencia y de calma en momentos decisivos fueron factores que contribuyeron a no alcanzar los objetivos propuestos.

"Hay objetivos que no se cumplieron y uno de ellos fue avanzar. El equipo siempre fue adelante, siempre propuso, pero nos faltó contundencia, nos faltaron más opciones y las que se tuvieron nos faltó calma",

concluyó el técnico.

(Con información de Reforma)