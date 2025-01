John Cena inicia su gira de despedida en WWE Raw de Netflix

El programa WWE Raw de Netflix, que debutará este lunes por la noche, marcará el inicio de una nueva era para la WWE, con John Cena comenzando su tan esperada gira de despedida.

A partir de esta semana, Netflix se convierte en el hogar exclusivo de este icónico programa de lucha libre profesional en Estados Unidos, Canadá, el Reino Unido y América Latina.

Este es un hito importante, ya que es la primera vez en 31 años que WWE Monday Night Raw se transmite en la plataforma de streaming.

Mañana, en el primer #WWERAW de Netflix, tendremos:



- El inicio del tour de retiro de John Cena

- El regreso de The Rock

- CM Punk vs. Seth Rollins

- Roman Reigns vs. Solo Sikoa por el Ula Fala

- Liv Morgan vs. Rhea Ripley por el Women's World Championship

- Concierto de Travis