Jonathan dos Santos quiere a Miguel Herrera en el 'Tri'

ESTADOS UNIDOS.- A Jonathan dos Santos le gustaría el regreso de Miguel Herrera al “Tri”.



De acuerdo con Notimex, el mediocampista mexicano Jonathan dos Santos consideró que sería muy positivo que el técnico, Miguel Herrera regrese a la dirección de la Selección de México, a la que ya dirigió en la Copa Mundial de Fútbol de Brasil 2014.

“Piojo” Herrera abandonó el banquillo del combinado mexicano, luego de un altercado que tuvo con un comentarista deportivo en el aeropuerto de Filadelia en julio de 2015, tras ganar la Copa Oro.

“Siempre le he tenido mucho cariño a Miguel Herrera, es un buen entrenador, pero yo no puedo decir quién será el próximo técnico”, dijo el jugador del club Galaxy de Los Angeles.

Manifestó que el nuevo estratega del “tri” necesita demostrar que le interesa el proyecto para asumir toda la responsabilidad de lo que significa estar al frente de un representativo nacional.

“Lo más importante será la buena elección del nuevo entrenador, que esté comprometido con la selección, quien sea, será bienvenido”, estableció.

Destacó que no importa si es mexicano o extranjero, “que se sienta mexicano 100 por ciento, que sienta los colores de la selección y que nos comande de buena forma".

