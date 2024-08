Jordan Chiles de EU perdería presea de bronce que ganó en París 2024

La gimnasta estadounidense, Jordan Chiles, podría perder la medalla de bronce que consiguió en la final de suelo en París 2024 por un fallo del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS).

Ana Barbosu de Rumania estaría amenazando a Chiles con arrebatarle su presea a cinco días de que finalizara la final, ya que el TAS anuló una apelación presentada por la entrenadora de Chiles que inicialmente la llevó al podio.

This sucks for Jordan Chiles & Ana Maria Barbosu. Jordan loses the medal & I don’t think Ana will be remembered for winning the bronze. The photos of Simone Biles, Rebeca Anadrade & Jordan will forever go down in history as an Olympic moment. IMO that is what people will remember pic.twitter.com/utcbU0dEqn