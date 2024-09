Josh Allen lidera contundente victoria de los Bills contra Jaguars

Josh Allen brilló en la Semana 3 de la NFL al liderar la contundente victoria de los Bills de Búfalo por 47-10 sobre los Jaguars de Jacksonville.

El mariscal de campo se adueñó del emparrillado en Orchard Park, destacando tanto en el juego aéreo como terrestre. Terminó el partido con 263 yardas por pase, 44 por tierra y lanzó cuatro pases de touchdown.

Allen desplegó todo el arsenal ofensivo de los Bills, conectando con cuatro receptores diferentes para llevar el balón a la zona de anotación.

Khalil Shakir, Keon Coleman, Ty Johnson y Dalton Kincaid fueron los destinatarios de los precisos envíos del quarterback.

El dominio de Búfalo quedó claro desde los primeros dos cuartos, donde lograron una ventaja de hasta 31 puntos, dejando en evidencia la efectividad de su ofensiva bajo el liderazgo de Allen.

Además de los grandes números, al quarterback de los Bills también lo acompañó una versión con mucha seguridad, con capacidad para leer a la defensiva, retrasando las jugadas cuando fue necesario y sin arriesgar el balón con pases inatrapables, algo de lo que padeció prácticamente toda la temporada pasada y que parece haber corregido en este 2024.

En contraparte, Trevor Lawrence tuvo una noche de pesadilla con Jaguars, conectando únicamente 21 de sus 38 intentos de pase, sumando 178 yardas con un pase de anotación y una intercepción.

Así, los Bills confirmaron su buen paso en este arranque de temporada en la NFL con un récord de 3-0.

Con una inesperada victoria como visitantes, los Commanders dejaron en evidencia el complicado inicio de temporada de los Bengals, quienes ahora acumulan un récord de 0-3.

A pesar de las expectativas de que Cincinnati lograra su primer triunfo frente a su afición, la defensa no pudo contener el ataque de Washington, y al final se llevaron una derrota de 38-33.

Ni siquiera el gran desempeño de Joe Burrow fue suficiente para evitar el descalabro. El mariscal de campo de los Bengals lanzó para 324 yardas y tres touchdowns, completando 29 de 38 intentos, pero sus esfuerzos no bastaron para cambiar el destino del equipo.

El problema es que su defensiva no encontró la manera de contrarrestar el ataque del mariscal de campo Jayden Daniels, quien anotó una vez por tierra y firmó 254 yardas aéreas con dos pases de TD, incluido uno dentro de los últimos cinco minutos del último cuarto para Terry McLaurin que sentenció cualquier esperanza de regreso para los Bengals.

