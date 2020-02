MÉXICO.- Juan Toscano es nuevo basquetbolista de Golden State Warriors y se convierte en el quinto mexicano en jugar en la NBA.

El sueño de Juan Toscano-Anderson se hizo realidad. El alero mexico-estadounidense, nacido en Oakland hace 26 años, seleccionado nacional en los '12 Guerreros' y exjugador de Soles de Mexicali y Fuerza Regia en la LNBP, oficializó la firma de su contrato con los Golden State Warriors, con lo que se convertirá en el quinto mexicano en la NBA. Toscano logró colarse en el roster comandado por Steve Kerr vía G League, ya que militaba en las filas de los Santa Cruz Warriors, filial de Golden State en la liga de desarrollo.

Toscano usará el dorsal 95, el número más alto concedido a un jugador de la franquicia durante el año y estará elegible por el resto de una temporada en la que los Warriors no disfrutan de opciones realistas para clasificar a los playoffs, debido a las lesiones de su principales figuras (Stephen Curry y Klay Thompson) y una profunda reestructuración en sus filas a raíz de la partida de Kevin Durant con destino a Brooklyn.

Huge congrats to @juanonjuan10, he is the first ever Warriors camper to play for the Golden State Warriors and the third camper to play in the NBA 👏👏 pic.twitter.com/krQiok0AFT