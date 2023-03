Juegos Olímpicos 2024: Ucrania pide vetar a Rusia y Belorrusia

Ante la tensión que se vive actualmente entre Rusia y Ucrania, el ministro de deportes y líder del Comité Olímpico de Ucrania, Vadym Guttsait, criticó la reintegración de Rusia y su aliado Bielorrusia a los Juegos Olímpicos 2024 con sede en París.

Por lo tanto, espera la próxima reunión del Comité Olímpico Internacional que se llevará a cabo la próxima semana dónde espera hacer su llamamiento para vetar a los deportistas rusos, estableciendo condiciones, ya que por seguridad pide descartarlos.

Sin embargo el COI asegura que mantener la exclusión es discriminación por pasaporte.

