Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín 2022: la llama se encendió

Los Juegos Olímpicos de Invierno 2022, se realizarán en la ciudad de Pekín, China entre el 4 hasta el 20 de febrero.

Datos curiosos sobre los Juegos Olímpicos de invierno

Son los terceros juegos consecutivos realizados en Asia.

Pekín es la primera ciudad en festejar los juegos de verano e invierno.

Pekín es una de las ciudades más grandes en celebrar los Juegos Olímpicos de invierno.

El presupuesto para los Juegos es de 3 mil 900 millones de dólares.

Pekín compitió con Noruega y Kazajistán para ser la cuidad cede de los JJ. OO. de invierno.

Los deportes en los Juegos Olímpicos serán:

Patinaje, el cual tendrá tres categorías: artístico, de velocidad y de velocidad sobre pista corta

Esquí cuenta con seis categorías: alpino, de fondo, acrobático, combinada nórdica, salto de esquí y snowboarding.

Bobsleigh y skeleton.

Biatlón.

Curling.

Hockey sobre hielo.

Luge.

Todo avanza de maravilla, pues Pekín tiene todo bajo control y hasta llevó a cabo la construcción de un tren interurbano para agilizar el traslado, este medio de transporte se espera que alcance una velocidad de 350 kilómetros por hora y que el viaje entre Pekín-Zhangjiakou, Estación del Norte y Estación Zhangjiakou Sur, dure unos 50 minutos. Además la cuidad planeó construir un segundo aeropuerto para Pekín.

Cabe resaltar que se ha puesto en tela de juicio el impacto ambiental, ya que los críticos mencionan que los lugares propuestos en el exterior no tienen nevadas confiables para los deportes que requieren nieve.

Otra controversia es que uno de los establecimientos para realizar los juegos está demasiado cerca de la Reserva Natural Nacional Songshan de Pekín, mismo que ayudará para ser parte del sistema montañoso que se requiere para los deportes. Los expertos temen que el recubrimiento de nieve artificial dañe la Reserva Natural.

⛷️National Ski Jumping Centre is snowing! Can you smell the breath of winter? ❄️If #snow comes can Beijing 2022 be far behind? National Ski Jumping Centre will hold ski jumping and Nordic combined events. #Olympics #Beijing2022 pic.twitter.com/tgBGBBmPJu — Beijing 2022 (@Beijing2022) October 6, 2021

Se enciende la llama olímpica

Ante todos estos tropiezos los Juegos Olímpicos de Invierno 2022 siguen en pie. Es por eso que la llama olímpica se encendió este lunes en las ruinas de Olimpia, pero todo fue diferente ya que esta ceremonia se realizó en privado en el que se presentaron algunas autoridades, debido a la pandemia del Coronavirus. Por esta razón el recorrido por los sitios arqueológicos no podrán hacer, ni durará varios días.

Revive la ceremonia de encendido de la llama olímpica 🔥



Rumbo a los #JuegosOlímpicos de Invierno de #Beijing2022 🇨🇳@Beijing2022 pic.twitter.com/QKYgI0Ojp3 — Los Juegos Olímpicos (@juegosolimpicos) October 18, 2021

Al evento se presentó la presidenta de Grecia, Katerina Sakelaropulu y el presidente del Comité Olímpico Internacional (COI), el alemán Thomas Bach.

🔥✨Today, with just over 100 days to go until the Olympic Winter Games #Beijing2022, the Olympic #flame was successfully lit in Greece. ️✈️The flame has started its journey! Let's review the Olympic flame lighting through these stunning photos. 📸📸#Beijing2022 #Olympics pic.twitter.com/8G7T3MXx4s — Beijing 2022 (@Beijing2022) October 18, 2021

Asimismo el vicepresidente del comité olímpico chino, Yu Zaiqing, afirmó que Pekín puede ofrecer unos juegos ‘seguros’ aun cuando la pandemia sigue presente, también agregó que la llama ha representado siempre la luz de la solidaridad y la amistad entre los pueblos.

De acuerdo con los distintos medios internacionales, el presidente del COI Thomas Bach, dio un mensaje oculto a los críticos de los Juegos de Pekín y declaró que las olimpiadas siempre han sido ‘universales’ y han estado “por encima de las todas las diferencias que nos dividen”. “Unen a la humanidad en toda nuestra diversidad”.

Este martes en el Estadio Panatinaico de Atenas cede donde se festejaron los primeros Juegos Olímpicos contemporáneos en 1896, será entregada la antorcha al país anfitrión.

¡El viaje a #Beijing2022 comienza aquí! 🔥



Únete a nosotros desde la antigua Olimpia para la ceremonia de encendido de la llama olímpica de @Beijing2022 https://t.co/x62MDFH2FL — Los Juegos Olímpicos (@juegosolimpicos) October 18, 2021

