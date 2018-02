Noruega arrasó con las medallas de los Juegos Olímpicos

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Los Juegos Olímpicos de invierno 2018 terminaron el pasado domingo con una ceremonia que le dio la bienvenida a China para las competencias deportivas del 2022; la bandera olímpica fue entregada por Bach a Chen Jining, el alcalde de Beijing, en la ceremonia.

De acuerdo con La Crónica, en total, 92 países y regiones han participado en los Juegos Olímpicos de PyeongChang, donde Noruega fue la gran triunfadora de la cita.

La pequeña nación de poco más de cinco millones de habitantes sumó en total 39 medallas y estableció un nuevo récord, superando las 37 de Estados Unidos en Vancouver 2010.

Fueron 14 oros, la misma cantidad de platas y 11 bronces los que consiguió Noruega en tierras surcoreanas.

Por detrás acabó Alemania con 31 preseas (14 oros, 10 platas y 7 bronces) y Canadá cerrando el podio con 29 (11 oros, 8 platas y 10 bronces).

Rusia no participó en la Clausura

La bandera de Rusia no estuvo en la clausura de los Olímpicos de Invierno en Corea del Sur, tras la determinación del Comité Olímpico Internacional (COI) al encontrar que dos de los atletas que se ganaron el aval para competir en esa edición de los juegos, no pasaron las pruebas antidopaje, publicó el portal El Espectador.

Al respecto, el presidente del COI, Thomas Bach, señaló que: “(el comité) hubiera podido considerar levantar la suspensión de no participar bajo el nombre de su papá porque los atletas olímpicos de Rusia han respetado nuestra decisión. Sin embargo, dos atletas no pasaron sus pruebas. Esto es bastante decepcionante y no podemos levantas la suspensión”.