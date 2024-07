Juegos Olímpicos París 2024: así fue el encendido del pebetero olímpico

Los Juegos Olímpicos de París 2024 arrancaron con un vistoso desfile de embarcaciones navegando por el rio Sena, sin embargo el momento más esperado por aficionado fue el encendido del pebetero olímpico, situado en la base de un globo aerostático. Además la ceremonia tuvo como sorpresa a Celine Dion interpretando el Hymne à l’amour (Himno al amor).

Al principio de la ceremonia se presentó un video promocional que protagonizó el director técnico francés, Zinedine Zidane, portando la antorcha olímpica, tras el cual los deportistas desfilaron por el río a bordo de embarcaciones, mientras en la ribera se realizaban distintos performances artísticos.

Así mismo no faltaron los memes de la inauguración, y uno de los que fue controversial fue cuando apareció México en la embarcación navegando el río Sena.

Luego del izamiento de la bandera olímpica, que tuvo como fondo la Torre Eiffel, Zidane, Rafael Nadal, Serena Williams, Nadia Comaneci, Carl Lewis portaron la antorcha en el último tramo hacia el pebetero.

Cuando la embarcación llegó a su destino, la antorcha olímpica pasó a manos de Amélie Mauresmo quien pasó el elemento a Tony Parker, así distintas estrellas del deporte se le fue sumando hasta que Teddy Riner y Marie-José Pérec encendieron el pebetero, que se ubicaba atado a un globo gigante.

Finalmente la fiesta se culminó con una emotiva presentación de la cantante Celine Dion, quien interpretó la célebre obra de Édith Piaf, Hymne à l’amour (Himno al amor).

Dion llevaba ausente de los escenarios desde 2020, debido a una enfermedad.

Por lo cual el regresar a los escenarios requeriría de un gran esfuerzo de la cantante “física, mental, emocional y vocal” ya que el trastorno neurológico que tiene Dion causa músculos rígidos y espasmos musculares dolorosos que afecta la capacidad para caminar y cantar.

Dion no es francesa, la francocanadiense es de Quebec, pero tiene una fuerte conexión con el país y los Juegos Olímpicos. La lengua materna de Dion es el francés, y ha dominado las listas de éxitos en Francia.

La ceremonia inaugural no estuvo exenta de controversias por algunos de los performances que se llevaron a cabo durante el recorrido por el Sena.

Entre esto, destaca la representación de la reina María Antonieta cargando su cabeza decapitada;

