Jugador que golpeó a Damar Hamlin confiesa que se siente culpable

Tee Higgings, el jugador de los Cincinnati Bengals que golpeó a Damar Hamlin para evitar una tacleada, confesó que se siente culpable, pues tras el impacto el defensa de los Buffalo Bills sufrió un paro cardíaco.

Higgins golpeó a Hamlin en el pecho en una jugada que puede considerarse normal, sin violencia extrema, pero lamentablemente desató de alguna forma, todo el drama que se vive en la NFL.

"Han sido muy complicados los últimos días, por el hecho de saber que tuvo que ver algo en esa jugada, peor estoy tratando de recuperarme", comentó en rueda de prensa.

Tee Higgings de 23 años, y que está en su tercer año con los Bengals, dio a conocer que ha tenido que soportar insultos por redes sociales, pero lo importante es que su familia lo ha apoyado y la madre de Damar Hamlin, no lo culpa de lo sucedido.

Higgings quiso revivir lo que sintió al ver a su compañero de profesión desplomarse después de la jugada en la que ambos tuvieron contacto.

Tee Higgings originario de Tennessee, confesó que nadie en el equipo está al 100 por ciento después del incidente, pero tienen que pensar que ya en el siguiente juego.

“Todos oramos por Damar, pero hay que seguir adelante", agregó el deportista.

My prayers and thoughts go out to @HamlinIsland the Hamlin Family. I’m praying that you pull through bro. Love 🙏🏾💙