Jugador de la NFL genera controversia tras discurso contra la comunidad LGBT

Harrison Butker, el destacado pateador de los Chiefs de Kansas City, se encuentra en el ojo del huracán luego de pronunciar un controvertido discurso durante la ceremonia de graduación del Benedictine College, una universidad católica en Atchison, Kansas City.

Sus palabras, que muchos consideran machistas y homofóbicas, han generado una ola de críticas y reacciones diversas.

Estas declaraciones no solo llegaron a los oídos de los asistentes, sino que rápidamente se propagaron a través de las redes sociales y medios de comunicación, provocando una respuesta oficial por parte de la NFL.

La NFL, que se ha posicionado firmemente a favor de la inclusión y la diversidad, se deslindó de los comentarios de Butker. En un comunicado, la Liga reiteró su compromiso con la igualdad y condenó cualquier discurso que vaya en contra de estos valores.

La controversia escaló cuando se supo que Butker calificó el mes del orgullo de la comunidad LGBT+ como un "pecado mortal", instando a los jóvenes a no arrepentirse de su masculinidad y a luchar contra la "cultura de la castración de los hombres".

Gracie Hunt backs Harrison Butker and his comments about faith and motherhood.



Her father owns the Kansas City Chiefs.



pic.twitter.com/z09xfSYRnr